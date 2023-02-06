росія вивела з бойового складу найбільший атомний підводний човен

У росії з бойового складу ВМФ вивели важкий атомний підводний човен "Дмитро Донський", який є найбільшим у світі з водотоннажності.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Комерсантъ".

Повідомляється, що "Дмитро Донський" чекатиме утилізації на військово-морській базі в Сєвєродвінську з двома іншими підводними човнами такого ж проєкту з індексом 941.

Підводний човен "Дмитро Донський" був включений до бойового складу флоту в 1980 році в рамках проєкту 941. За водотоннажністю він є найбільшим у світі — 48 тисяч тонн. Якийсь час підводний човен був найбільшим за розмірами (172 м завдовжки і 23 мм завширшки).

Як раніше повідомляло агентство, 13 квітня українські ракети "Нептун" допомогли "другій армії світу" утилізувати флагман чорноморського флоту, ракетний крейсер "москва" вартістю 750 млн дол. 14 квітня він потонув. російське міноборони публічно визнавало загибель на крейсері п'яти моряків.

За даними секретаря Ради Національної безпеки та оборони України Олексія Данилова, на момент удару на «москві» перебували 510 осіб, з яких врятувалися 58.

У Головному управлінні розвідки зазначали, що родичів моряків змушували мовчати про їхню загибель.