Посол Швеції: Децентралізація в Україні є прикладом, чому демократичні інституції мають надалі розвиватися

Централізація влади є природним процесом під час війни, але Україні варто зберігати середовище для розвитку демократичних інституцій, зокрема місцевої влади.
На цьому наголосив посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг під час круглого столу на тему «Саміт Україна-ЄС: публічний та кулуарний виміри», повідомляє кореспондент Укрінформу.
На думку дипломата, той факт, що під час війни фокус іде на централізацію влади, є природним.
«Це зрозуміло, але також надзвичайно важливо, щоб Україна повністю розуміла, що одна з причин, чому вона стала спроможною чинити так успішно опір рф, саме в тому, що українські інституції, українські демократичні і конституційні інституції були сильніші, ніж собі уявляла рф, що вони виявилися здатні чинити опір», - зауважив посол Швеції.
Він підкреслив, що в контексті війни Україна має забезпечити збереження середовища для розвитку інституцій.
Тиберг окремо зосередився на продовженні реформи місцевого самоврядування: «Гадаю, одна з причин, чому Україна так успішно чинила опір російській агресії, в тому, що муніципалітети, місцеві громади виграли дуже сильно від реформи децентралізації, взяли на себе відповідальність за місцеві громади, вони не радилися з Києвом, що їм робити, і це запустило величезну кількість місцевої ініціативи по всій Україні».
Децентралізація, на думку посла, є одним з прикладів, чому демократичні інституції мають надалі розвиватися. Тиберг також вважає, що лідери країн ЄС і керівництво України демонструють готовність долати виклики і вступ Української держави у Євросоюз є абсолютно реалістичною ціллю.
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