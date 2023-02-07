Голову ГУР МО Буданова не зможуть призначити на посаду міністра оборони

Керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, якого називають ймовірним кандидатом на посаду нового міністра оборони замість Олексія Рєзнікова, не зможуть призначити на цю посаду, оскільки це забороняє закон, бо Буданов не є цивільною особою.

Про це свідчать вимоги чинного закону "Про Національну безпеку", передають Українськi Новини.

Зокрема, стаття 15 закону говорить, що міністр оборони призначається на посаду Верховною Радою за поданням Президента з числа цивільних осіб.

Ця вимога набула чинності 1 січня 2019 року.

Відповідно до цього ж закону, перший заступник міністра оборони та заступники міністра оборони призначаються на посади також з числа цивільних осіб.

Відповідні зміни до закону були прийняті за президентства Петра Порошенка.

Хоча закон зворотньої дії не має, на той час міністр оборони Степан Полторак, який знаходився на військовій службі і фактично був військовим міністром оборони, написав рапорт на звільнення з військової служби, який було задоволено і таким чином він став цивільною особою на посаді міністра.