Люк Скайвокер допомагає збирати гроші на безпілотники для ЗСУ

Марк Гемілл який зіграв Люка Скайвокера у «Зоряних війнах» виставить на продаж постери фільму із власним автографом, щоб зібрати гроші на безпілотники для ЗСУ.
«Ми вирішили підписати обмежену кількість плакатів «Зоряних воєн», — сказав POLITICO в ексклюзивному інтерв’ю Марк Гемілл.
Він розповів, що не продавав речей з автографами з 2017 року.
«Це просто не те, що я роблю», — сказав він, додавши, що він радий це зробити, щоб підтримати Україну, чия боротьба з росією є «не чим іншим, як надихаючою».
«Дрони дуже важливі в цьому конфлікті. Вони очі в небо. Вони захищають кордон, стежать», — сказав Гемілл.
Кошти, виручені від продажу плакатів, підуть на українську платформу United24.
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