Особенности шенгенской визы: куда доступен въезд и какая процедура оформления?

Часто приходится слышать выражение – шенгенская виза, при этом можем не знать всех тонкостей ее получения. Только когда сталкиваемся с необходимостью оформления, начинаем искать больше информации. Что это за документ, какие с ним появляются возможности, куда обратиться для получения шенгенской визы – во всем этом разберемся в данной статье. Если же вам нужна шенгенская виза в Казахстане, ознакомиться с сервисом по оформлению можно на сайте Первого Центра Визовой Поддержки https://visas.kz/ru/visas/schengen.

Что такое шенгенская виза и зачем она нужна

В рамках Европейского союза существует Шенгенская зона из 27 государств, которые составили соглашение на отмену пограничного контроля. Соглашение было подписано в Люксембурге в деревне Шенген, от чего и произошло название данного постановления.

В эту зону входят в основном страны ЕС, также есть несколько других государств. Еще 4 страны ожидают вступления в соглашение. Больше об этих странах и самой зоне можете узнать в материале по данной теме.

Если человек из государства, которое не входит в визовое соглашение, захочет побывать в одной из стран Шенгена, понадобится въездное разрешение.

Шенгенская виза – это тот формат документов, которые позволяют легально посетить страны данной зоны.

Особенности и правила шенгенской визы

При планировании поездки в страны Шенгена, следует знать установленные параметры:

1. Первая поездка по новой шенгенской визе должна быть в страну, которая ее выдала.

2. Посещать другие страны Шенгена можно по любой шенгенской визе, но дольше всего необходимо пребывать в стране, чье посольство выдавало разрешение на въезд. Период пребывания в основной стране должен быть больше суммарного срока посещения других стран.

3. Туристическая виза позволяет легально проживать в странах Шенгена не больше 90 дней за один шестимесячный период. Эти 6 месяцев исчисляются от даты первого въезда.

Соблюдая эти правила можно свободно пересекать границы внутри Шенгенской зоны и путешествовать. Главное, чтобы вам выдали данную визу. Для этого необходимо подготовить документы в соответствии с требованиями.

Что нужно для получения визы в страны Шенгена?

Для оформления визы требуется пакет базовых документов, которые должны соответствовать нормам. Сюда входит:

1. Загранпаспорт с действующим сроком годности, который не заканчивается раньше, чем через 3 месяца после окончания выдаваемой визы.

2. Актуальная фотография формата 3,5 × 4,5 в количестве 2 штуки.

3. Медицинская страховка, которая действует в данных странах и покрывает 30 000 евро на заболевания или перевоз тела в случае непредвиденных трагических ситуаций.

4. Бронь авиабилетов в оба конца и гостиницы или других апартаментов. Часто это можно сделать в визовом центре, который берется за оформление документов.

Также понадобятся специальные документы для определенных категорий людей:

· на детей нужны разрешения от родителей, если путешествуют не в полном составе или с доверенными особами;

· справки о семейном положении для замужних и женатых лиц;

· предпринимателям – документы о своей компании или ИП;

· пенсионерам – удостоверение.

Понадобятся также выписки из банковского счета, чтобы подтвердить наличие финансов на предстоящие расходы.

Все документы необходимо подавать в консульство страны, для которой оформляете шенгенскую визу. В визовых центрах оказывают помощь в сборе документов и их переводе, такие услуги всегда повышают шанс получить визу из-за правильности оформления всех справок.