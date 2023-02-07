П’ять питань про юридичний переклад

Юридичний переклад є одним з найскладніших і популярних видів в перекладацькій галузі через складність і надзвичайну увагу до деталей. Юридичні фірми, компанії та державні установи потребують допомоги кваліфікованих юридичних перекладачів.

Між тим юридичний переклад — це така спеціалізована галузь, про яку багато людей чули, але не усі точно знають, що це таке і для чого потрібно.

Що називають юридичним перекладом?

Юридичний переклад стосується усіх документів, які використовуються в рамках правової системи. Мова йде про тексти, транскрибацію та переклад аудіо- і відеофайлів. Наприклад, звітів свідків, записів слухань або записів відеоспостереження.

Юридичні переклади можуть використовуватися для різних цілей, наприклад, для кращого розуміння значення договору чи іншого юридичного документа, або для підготовки англійського перекладу документа для використання в міжнародній діловій операції чи судовому процесі.

Хоча правова система і має багато спільного з кримінальною системою, більша частина роботи юридичного перекладача зосереджена на цивільних справах, особистих документах, підтвердженні особи, договорах тощо.

Деякі з найпоширеніших предметів юридичного перекладу на англійську:

Свідоцтва про народження;

Свідоцтва про шлюб і розлучення;

Оформлення імміграційних документів;

Контракти та договори;

Фінансові документи, що вимагають засвідчення;

Судові документи;

Звіти свідків, свідчення та інші офіційні звіти.

Звичайно, це далеко не вичерпний перелік. Будь-що, що має юридичні наслідки, або містить юридичні терміни, може стати предметом роботи юридичного перекладача.

Чим юридичний переклад відрізняється від звичайного?

Юридичний переклад відрізняється від звичайного перекладу акцентом на точності. Високий ступінь точності має вирішальне значення при перекладі юридичних текстів: лише один неправильний переклад може мати серйозні наслідки для клієнта чи компанії. Тому дуже важливо, щоб перекладацький проєкт доручили фахівцю, рідна мова якого тісно пов'язана з цільовою мовою.

Однією з найбільших відмінностей роботи юридичного перекладача є використання вузькопрофільних виразів. Пересічним громадянам здається, що юридичні тексти наповнені дивними словами. Проте вони звичні для будь-кого в правовій системі, і кожен, хто працює над перекладом юридичних документів, повинен теж їх розуміти.

Юридичний перекладач також повинен знати юридичне визначення термінів, щоб переконатися, що готовий переклад правильний.

Інша відмінність юридичного перекладу на англійську чи іншу мову полягає в стилі та тональності.

Також юридичні перекладачі повинні розуміти вимоги законодавчих систем, щоб готові документи відповідали вимогам діловодства та правового поля іноземної країни.

Що таке засвідчений юридичний переклад?

Засвідчення перекладу означає, що він гарантовано точний, правдивий і відповідає оригінальному документу. Це особливо важливо в юридичному перекладі, оскільки навіть невеличка заміна чи неточність може мати величезні юридичні наслідки.

Для того, щоб засвідчити переклад, юридичному перекладачеві знадобиться підтвердження його освіти, кваліфікації або вільного володіння мовою. Лише так можна довести, що його переклад буде точним. Як правило, вимоги до надання засвідчених перекладів різні в країнах світу, тому важливо, щоб перекладач знав ці правила.

Якими навичками повинен володіти юридичний перекладач?

Юридичні знання

Знання профільної термінології та законодавчих систем дуже знадобляться тим, хто хоче працювати з юридичним перекладом. Такий фахівець з більшою ймовірністю перекладе документ належним чином, оскільки буде знати сталі вирази та терміни, що використовуються в документах.

Однак це стосується не лише знання законів одного регіону. Юридичному перекладачеві важливо розуміти дві правові системи обох мов, між якими він перекладає. Наприклад, знання юридичної англійської та ісламського права або іншої пари. Але якою б не була мовна пара, перекладач повинен мати знання про юридичні поняття та офіційну мову в обох країнах.

2. Теорія перекладу

Теорію перекладу корисно знати будь-якому перекладачеві, щоб переконатися, що його переклад точний. Це означає володіти базовими знаннями про те, як найкраще перекладати тексти з вихідної мови на цільову. А також допоможе юридичному перекладачеві впоратися з будь-якими унікальними особливостями мови або культурними аспектами перекладу.

3. Володіння мовами

Юридичний перекладач повинен добре знати мову оригіналу та цільову мову. Як правило, цільовою мовою буде його рідна мова, але без ідеального володіння та постійного вдосконалення вихідної мови теж не обійтися.

Через помилку юридичного перекладача документи можуть бути визнані незаконними, недійсними або шахрайськими в суді чи іншій інстанції, в якій вони представлені.

Які інструменти можуть полегшити юридичний переклад на англійську ?

Професійний юридичний перекладач може значно полегшити свою роботу та прискорити виконання проєкту, якщо матиме доступ до деяких сервісів та інструментів:

пам'яті перекладів (ТМ);

корпоративного глосарія клієнта;

термінологічної юридичної бази;

онлайн-словників.

Оскільки попит на юридичний переклад зростає, сучасний юридичний перекладач може використовувати технології перекладу та надійні інтернет-ресурси для прискорення перекладу. Однак слід дотримуватися обережності та не ігнорувати редакторську вичитку.

Правове поле спирається на специфіку і точність, тому для юридичного перекладу на англійську необхідний досвід роботи в юридичній сфері. Саме такі фахівці працюють в MK:translations — компанії, що понад вісім років надає послуги перекладу на 84 мовах світу. Звертайтеся, щоб отримати точний переклад юридичних документів з гарантією якості та конфіденційності.