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Все почне розгортатися після 10 лютого: нумеролог розповіла, що станеться в Україні

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Багато аналітиків, астрологів і нумерологів пророкують Україні перемогу над російськими окупантами вже цього року – деякі з них стверджують, що переломний момент настане навесні 2023 року.

Що станеться в Україні вже найближчим часом розповіла практикуючий нумеролог Нонна Мусалян на своєму YouTube-каналі, пише Апостроф.

За її словами, рік Водяного Кролика набув енергетичної сили лише 5 лютого, а до цього відбувалося так зване чищення всього темного та поганого, щоб можна було розпочати життя з чистого аркуша.

"Все почне розгортатися після 10 лютого. Але це буде місяць спонтанності та раптовості. Тобто буде видно наслідки багатьох дій, які ми спостерігали й не могли зрозуміти, що вони принесуть", - розповіла нумеролог.

Вона наголосила, що чітко буде видно поворотний момент, від якого залежатиме подальший розвиток подій.

"Лютий – це підготовчий момент для тих глобальніших подій, які відбуватимуться в березні. І саме в березні розпочнеться більш дипломатичний підхід до війни", - зазначила Мусалян.

Нумерологічний експерт також розповіла, які дати та події стануть головними у лютому:

  • Головні дати – 12 та 23 лютого.
  • Основні процеси – підбиття підсумків, перегляд планів і принципів; головне завдання – концентрація зусиль і енергії для великих звершень, але по чіткому плану.

Нумеролог наголосила, що 23 лютого стане датою, яка розділить життя українців на "до" та "після", при цьому повторного наступу 24 лютого, як було минулого року, вже не буде.

"Може програтися так, що дата 24 лютого зіграє, як раптовість, але таких наступів, як це було в лютому минулого року - не буде і не може бути. Але потрібно бути гранично сконцентрованим і фільтрувати інформацію", - резюмувала нумеролог.

Мусалян, нумеролог
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