ISW: рф спромоглася придбати компоненти для ударних безпілотників у США

рф спромоглася придбати компоненти для ударних безпілотників у США. В усьому виною неефективність західних санкцій проти Ірану та рф.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW, пишуть Українські Новини.
Зазначається, що росія та Іран просувають плани щодо будівництва іранського заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів на території рф. Раніше Іран відкрив завод із виробництва дронів у Таджикистані.
Крім того, рф може використати свої значні економічні зв'язки з Таджикистаном через ОДКБ та ЄАЕС для відмивання компонентів дронів або закупівлі вироблених безпілотників для використання в Україні в обхід міжнародних санкцій.
За даними британської слідчої групи Conflict Armament Research (CAR), 82% іранських безпілотників Shahed-131, Shahed 136 та Mohajer-6, збитих в Україні, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти, які надходили зі США.
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