Остін і Резніков обговорили постачання Україні артилерії та ППО

Міністри оборони США Ллойд Остін і України Олексій Резніков телефоном обговорили питання щодо поставок Заходом Києву артилерії та засобів ППО як пріоритетних, які будуть порушені на засіданні Контактної групи з оборони України (UDCG).
Про це повідомляють у повідомив Пентагоні.
"Міністр оборони Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Резніковим щодо пріоритетів для обговорення на засіданні Контактної групи з оборони України наступного тижня у Брюсселі, включно з протиповітряною обороною та артилерією", - йдеться в повідомленні.
Сторони також наголосили на "важливості того, щоб засоби, обіцяні UDCG минулого місяця, були доставлені на поле бою якнайшвидше".
Резніков "представив оновлену інформацію про стан справ на місцях в Україні", повідомив Пентагон.
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