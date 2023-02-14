Столтенберг: Через майже рік після вторгнення президент путін не готується до миру

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що президент росії володимир путін готується не до миру, а до нового наступу в Україні, і союзники продовжуватимуть постачати Україні все необхідне, щоб вона перемогла у цій війні.
Про це він сказав у понеділок у Брюсселі на пресконференції напередодні дводенного засідання міністрів оборони країн-членів альянсу, яке відбудеться 14-15 лютого у штаб-квартирі організації.
"Через майже рік після вторгнення президент путін не готується до миру. Він розпочинає нові наступи. Тому ми маємо продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для перемоги і для досягнення справедливого та міцного миру", - заявив Столтенберг.
Генсек повідомив, що у вівторок до міністрів оборони альянсу приєднається міністр оборони України Олексій Резніков, він також візьме участь у засіданні Контактної групи щодо України, яку очолює США. "Разом ми вирішимо нагальні потреби України. Зрозуміло, що ми перебуваємо у гонці логістики. Ключові засоби, такі як боєприпаси, пальне та запасні частини, мають бути доставлені до України, перш ніж Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою. Швидкість урятує життя", - переконаний він.
У зв'язку з цим Столтенберг запевнив, що союзники посилюватимуть підтримку України. Він також привітав нещодавні заяви союзників про нові танки, важке озброєння та навчання для України і зазначив, що очікує подальших постачань. "Наш меседж зрозумілий: НАТО підтримує Україну стільки, скільки потрібно", - констатував генсек організації.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023