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Столтенберг: Через майже рік після вторгнення президент путін не готується до миру

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що президент росії володимир путін готується не до миру, а до нового наступу в Україні, і союзники продовжуватимуть постачати Україні все необхідне, щоб вона перемогла у цій війні.

Про це він сказав у понеділок у Брюсселі на пресконференції напередодні дводенного засідання міністрів оборони країн-членів альянсу, яке відбудеться 14-15 лютого у штаб-квартирі організації.

"Через майже рік після вторгнення президент путін не готується до миру. Він розпочинає нові наступи. Тому ми маємо продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для перемоги і для досягнення справедливого та міцного миру", - заявив Столтенберг.

Генсек повідомив, що у вівторок до міністрів оборони альянсу приєднається міністр оборони України Олексій Резніков, він також візьме участь у засіданні Контактної групи щодо України, яку очолює США. "Разом ми вирішимо нагальні потреби України. Зрозуміло, що ми перебуваємо у гонці логістики. Ключові засоби, такі як боєприпаси, пальне та запасні частини, мають бути доставлені до України, перш ніж Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою. Швидкість урятує життя", - переконаний він.

У зв'язку з цим Столтенберг запевнив, що союзники посилюватимуть підтримку України. Він також привітав нещодавні заяви союзників про нові танки, важке озброєння та навчання для України і зазначив, що очікує подальших постачань. "Наш меседж зрозумілий: НАТО підтримує Україну стільки, скільки потрібно", - констатував генсек організації.

Столтенберг
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