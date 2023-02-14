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Країни ЄС закликають провести реформу ринку електроенергії

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Група із семи країн ЄС закликала Європейську комісію зберегти "цільову" майбутню реформу ринку електроенергії та зосередити увагу на заходах, які уможливлять екологічний перехід, одночасно забезпечуючи доступну енергію для споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EURACTIV.com.

Як зазначає видання, у спільному листі Німеччини, Данії, Естонії, Фінляндії, Люксембургу, Латвії та Нідерландів, який вони оприлюднили сьогодні, 13 лютого, вони закликали до обережного підходу, який зберігає поточну структуру ринку.

"Зміни на ринку електроенергії мають бути "цілеспрямованими", оцінюватися та керуватися п’ятьма принципами", - підкреслили вони.

  • Перший принцип - це збереження переваг інтеграції ринку електроенергії в ЄС, яка сприяла зростанню зв’язків між країнами та допомогла зберегти енергетичну безпеку в регіонах, що торік постраждали від проблем з постачанням.
  • Другий - стимулювання розгортання відновлюваних джерел енергії шляхом створення "надійної, передбачуваної та надійної" ринкової структури для створення довіри інвесторів.
  • Третій - зниження вартості інвестицій у нові потужності відновлюваної електроенергії, тому варто підтримувати довгострокові договірні угоди, такі як угоди про купівлю електроенергії та контракти на різницю, які надають інвесторам більшої впевненості.
  • Четвертий - посилення заходів захисту споживачів, тобто домогосподарства повинні зберегти можливість вибору між контрактами зі змінною та фіксованою цінами.
  • П'ятий принцип - підтримка активнішої ролі споживачів на ринку, наприклад, шляхом зниження бар’єрів входу для створення енергетичних співтовариств, де споживачі об’єднуються, щоб інвестувати у відновлювані джерела енергії або проєкти з енергоефективності.

"Інтеграція ринку електроенергії ЄС за останнє десятиліття принесла величезні переваги для ЄС, включаючи зниження оптових цін, більшу безпеку постачання та можливість широкомасштабної інтеграції відновлюваної енергії", - йдеться у листі.

Таким чином, сім країн стверджують, що будь-яку реформу необхідно оцінювати на основі того, як вона сприятиме цим цілям.

"Це має підтримувати перехід до декарбонізованої системи з найменшими можливими витратами для наших суспільств і гарантувати, що безпека постачання завжди забезпечується під час переходу до високоефективної системи, заснованої на відновлюваних джерелах енергії", - кажуть країни, додаючи, що це принесе користь споживачам і захистить їх від цінових піків.

електроенергія, ЄС
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