Стали відомі подробиці того, що буде містити десятий пакет санкцій ЄС проти росії. Символічно, що їх планують запровадити до річниці початку повномасштабного вторгнення рф до України.

Асфальт, вантажівки та електроніка

Санкції проти торгової галузі міститимуть заборону на імпорт до своїх країн російського каучуку, асфальту та бітуму. Також країнам ЄС не можна буде постачати до росії важкі транспортні засоби в тому числі вантажні автомобілі, а також машини і насоси, які використовуються у будівельному секторі.

Десятий пакет також включає додаткові заборони експорту електронних компонентів, які росія може використовувати для виробництва зброї.

Очікується, що нові торгові заборони коштуватимуть росії 10 млрд євро.

На думку експертів саме санкції проти російської економіки найбільше вдарять по агресору.

Так, Максим Орищак, аналітик компанії “Центр біржових технологій” (ЦБТ) каже, що найбільш потужним ударом десятого пакета санкцій стане перешкода в експорті будь-яких товарів з росії та заборона на постачання до росії будь-яких товарів, які їм нема чим замінити. Причина в тому, що це вимагатиме збільшення логістичних ланцюжків для постачання товарів як туди, так і назад. Водночас тотальної зупинки експортно-імпортної діяльності не станеться, просто доведеться перебудовуватися під роботу через фірми прокладки, відкриті по всьому світу та вигадувати безпечні методи руху грошових коштів, адже росія вже перебуває на межі вступу до чорного списку офшорних країн.

Своєю чергою Олександр Охрименко, президент Українського аналітичного центру вважає, що загалом санкції нормальні.

На рахунок заборони на ввезення важких транспортних засобів - це правильне рішення. Це удар по економіці рф. Але, на думку, експерта, росія знайде вихід та купуватиме ці товари в Китаї. Заборона на експорт бітуму чи каучуку з рф - це теж непогано, але великої частки в економіці росії ці товари не мають.

Індивідуальні санкції та заборони для російських банків

Санкції зачеплять також чотири російські банки, включаючи найбільший приватний банк рф “Альфа-банк”, заснований мільярдером Михайлом Фрідманом.

Також ЄС запровадить заборону на участь громадян росії у радах директорів критично важливих інфраструктурних компаній у Європі, таких як електричні мережі чи постачальники газу.

Крім того, у новому пакеті передбачено індивідуальні санкції щодо 130 фізосіб та організацій. До них відносяться російські воєначальники, офіційні особи, журналісти, які займаються пропагандою на державних ЗМІ, а також компанії та приватні особи в інших країнах, пов'язані з агресією рф, серед них Іран та Малі.

Також до списку санкцій можуть внести компанію з Дубая, яка підозрюється у допомозі москві в обході нафтових санкцій.

Крім того ЄС планує ухвалити санкції проти режиму лукашенко в білорусі.

На думку Орищака, санкції проти окремих юридичних осіб в ОАЕ - це початок розплутування клубка, за допомогою якого продовжується бізнес активність росії. І таких санкцій у майбутньому можна чекати все більше й більше, бо відкриватимуться нові компанії і росія через них працюватиме з ЄС, а ОАЕ забиратиме за це комісію.

Болгарія не застосовує індивідуальні санкції

Цікаво, що в ЄС є одна країна, яка не застосовувала санкцій до російських громадян або компаній, включених до санкційного списку ЄС, з моменту їхнього першого запровадження після анексії Криму у 2014 р. Мова йде про Болгарію.

Загалом, на сьогодні ЄС запровадив санкції проти 1 386 російських громадян і 171 компанії, а також усіх пов'язаних з ними фізичних і юридичних осіб. Минулого року він заморозив понад 300 млрд євро в російських банках і 20 млрд євро в активах, що належать російським олігархам. Навіть Угорщина, яка часто відстоює позиції на користь росії, заморозила російські активи на суму понад 900 млн євро.

У Болгарії майже 300 тис. росіян володіють понад 500 тис. об'єктів нерухомості, згідно з останніми даними, оприлюдненими владою у 2019 р., але податкове відомство, хоча й визнає, що повинно застосовувати правила ЄС щодо санкцій, поки що цього не робить.

“З цього приводу очікується сигнал на найвищому політичному рівні для будь-яких дій, а такого на цей час не тільки не надходить, але навіть навпаки - сигнали свідчать про те, що болгарський уряд хотів би пом'якшити або скасувати санкції проти росії”, - прокоментував Euractiv і Mediapool Руслан Стефанов з болгарського аналітичного центру “Центр вивчення демократії” (CSD).

Крім того, незрозумілим є і бажання Болгарії продовжувати співпрацю з “газпромом”.

“Найяскравішим прикладом є незрозуміле бажання вести переговори з “газпромом”, що сталося минулого літа, і прохання про відступ від санкцій для нафтопереробного заводу “Лукойл Нафтохім” у Бургасі, що належить росії. Відступ був зроблений і захищений болгарським урядом, незважаючи на відсутність підстав і необхідності для цього”, - каже Стефанов.

Мінуси десятого пакета

Водночас є пропозиції, які до десятого пакета санкцій, на жаль, не увійшли.

Наприклад він не включає санкції проти “росатому”. Також відсутня вимога - виключення “газпрому” з системи, яка видає сертифікати на низькі викиди CO2.

Охрименко каже, що погано те, що у десятому пакеті санкцій немає обмежень щодо енергетичної галузі РФ. Від нього очікували, що заборонять реекспорт російської нафти та газу, ось це справді був би удар по економіці рф. Зараз дуже часто росія реекспортує свою нафту до ЄС через Грузію до Туреччини. Але, на жаль, заборони на це поки що немає. Експерт сподівається, що це буде зроблено у наступному пакеті.

Заборони на імпорт російських діамантів в десятому пакеті також не буде. І це попри перші позитивні заяви Бельгії, яка чинила найбільший опір у цьому питанні. За словами одного з дипломатів, Бельгії не вдалося переконати країни G7, що це мають бути спільні санкції, а не лише санкції ЄС.

Орищак каже, що якщо говорити про алмази, то, ймовірно, потрібно точно розуміти, чи готова Африка замінити світові постачання алмазів із росії і тоді вже включати ці товари до списку.

Своєю чергою Охрименко вважає, що зараз у світі дуже мало покупців алмазів, тому і не так важливо, що цей товар не увійшов до списку санкцій десятого пакета.

Попри те, що десятий пакет не містить всього того, що хотілось би Україні, експерти вірять у дієвість санкційного тиску на економіку рф.

Так, Орищак каже, що санкції на адресу росії тиснуть накопичувальним ефектом. Будь-яке обмеження економічної активності, товарних постачань, або заборона на бізнес-діяльність окремих осіб - відволікання від війни, перешкода в отриманні фінансування держави колишніми темпами, та середньострокові втрати економіки, які неможливо відновити.