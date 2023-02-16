Національний банк України (НБУ) за 2022 рік виявив 4,5 тис. шахрайських сайтів, які дублюють державні сайти з метою заволодіння даними українців, повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан.
"Минулого року НБУ виявив близько 4,5 тис. таких (шахрайських) ресурсів, і це набагато більше, ніж було у 2021 році", - зазначив він під час пресбрифінгу.
За його словами, основними авторами таких фішингових сайтів в Україні є спецслужби РФ.
"Якщо до повномасштабного вторгнення кіберполіція фіксувала 15-20 тис. звернень громадян щодо фінансового шахрайства, то 2022 року ця статистика зросла на порядок", - додав він.
Він зазначив, що завдяки спільній системі НБУ, Національного координаційного центру кібербезпеки та мобільного оператора "Київстар" момент від виявлення таких сайтів до їх блокування на держрівні становить 15 хвилин.
"Ми знаходимо такі ресурси та вносимо їх у систему блокування (...) Система дає змогу оскаржити внесення ресурсу до заблокованих, але за місяць роботи ми жодної такої скарги не отримали", - зазначив він.
Спільний проєкт покликаний зменшити перехід користувачів на шахрайські сайти шляхом перенаправлення їх на сторінку з попередженням, що сайт створили зловмисники.
За даними НБУ, за перший місяць зафіксовано близько 120 тисяч унікальних переходів на цю сторінку.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023