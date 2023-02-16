Делимся секретами о том, где и как заказывать ремонт техники Apple

Техника Apple для пользователей перестала быть просто развлечением. Чаще всего она является инструментом для работы или учебы, а также средством общения и вообще связи с внешним миром. Поэтому ее поломка — это не просто неприятно, а серьезная проблема, которая требует немедленного решения.

На первый взгляд, сервисов Эпл, которые обещают быстро помочь, существует много. Однако найти действительно профессиональный СЦ, где ремонт выполняется быстро и по приемлемой цене, не так просто. Но наши рекомендации в этом помогут.

Где заказать ремонт техники Эпл

Сервисное обслуживание должно быть не только быстрым и недорогим, но и профессиональным. Дилетантский подход при выполнении даже самых простых видов ремонта может обернуться серьезными проблемами с вашим устройством в будущем. Поэтому при выборе сервиса, кроме цены на ту или иную услугу также стоит поинтересоваться другими моментами, которые могут многое рассказать о компании:

как долго она работает на рынке;

какие отзывы о ней оставляют клиенты в сети;

какую гарантию предоставляет СЦ.

Также можно поинтересоваться какие виды ремонта выполняет СЦ. Если перечень услуг сильно ограничен, это может говорить о том, что компания не имеет должного оборудования и инструментов, поэтому занимается лишь заменой модульных деталей. Качество обслуживания в таком случае может быть низким.

Чтобы не пожалеть о выборе, лучше отдать предпочтение известной компании, которая длительное время работает и дорожит своим именем. Хорошим примером в Киеве является СЦ iFix ifix.ua. Он уже более пяти лет специализируется на ”яблочной” технике. Многим ее владельцам iFix известен также по блогу в сети, где пользователи всегда могут найти полезные советы по использованию своих устройств.

В чем преимущества сервиса Эпл iFix

iFix — сервисный центр, который ориентирован на быструю, профессиональную и доступную помощь владельцам техники Apple. Для этого мастерские компании имеют все необходимое:

опытный и квалифицированный штат сотрудников;

современное оборудование и профессиональный инструмент;

собственный склад деталей для самой разной техники.

Благодаря этому среднее время ремонта iPhone здесь занимает не более 15 минут. А по окончании ремонта сервисный центр предоставляет большую гарантию, которая распространяется на использованные детали и, конечно же, работу.

Актуальные цены на устранение тех или иных поломок вы можете посмотреть на сайте компании. Как вы видите, стоимость не высокая. Кроме того, иногда можно выполнить бюджетный вариант ремонта с использованием неоригинальных, но при этом качественных деталей.

Другие плюсы ремонта техники Эпл в СЦ iFix

Кроме вышеперечисленных моментов, у данного СЦ имеются и другие плюсы, из-за которых многие клиенты доверяют ему свою технику:

можно заказать услугу “срочный ремонт”, чтобы устройство было обслужено прямо при вас;

бесплатная полная диагностика устройства при заказе ремонта;

возможность ремонта любых устройств Apple и с любыми поломками;

устранение проблем, связанных с программным обеспечением.

СЦ работают без выходных.

Надо сказать, что в Киеве в настоящее время работают более 10 мастерских в разных районах столицы. При этом все они находятся возле метро, что позволяет сэкономить время. Но вы можете заранее обратиться в СЦ iFix и получить скидку. Для этого просто перейдите на сайт компании и отправьте заявку.