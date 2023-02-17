Теа Кендлер: росія отримує доступ до іноземних технологій через посередників

росія продовжує отримувати доступ до іноземних мікросхем і технологій через посередників в особі Ірану та інших країн, і наразі країни Великої сімки обговорюються санкції проти цих компаній.
Про це заявила помічниця міністра торгівлі США з питань експорту Теа Кендлер, повідомляє Bloomberg.
"росія звернулася до інших країн, якщо ви можете собі уявити партнерів Ірану і Північної Кореї, щоб заповнити деякі прогалини в своїх закупівлях, які створюються через те, що наша продукція залишає російський ринок", – заявилавона. "Ми знаємо, що росія використовує іранські безпілотники в Україні, щоб вбивати мирних жителів".
Країни-члени Великої сімки наразі обговорюють, чи вводити санкції проти компаній у Китаї, Ірані та Північній Кореї, які можуть постачати росії деталі і технології військового призначення.
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