Столтенберг назвав прорахування путіна при нападі на Україну

путін, вирішивши напасти на Україну, прорахувався. Він недооцінив силу та хоробрість українців, а також рішучість НАТО в допомозі Україні. Про це в ефірі телемарафону повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає УНН.

«путін зробив дві стратегічні помилки, коли вирішив вторгнутися до України. Перша і найважливіша – він абсолютно недооцінив силу, хоробрість і завзятість українського народу, українського політичного керівництва і українських Збройних Сил. Інший стратегічний прорахунок – він так само недооцінив НАТО та наших партнерів, нашу рішучість та готовність допомагати Україні. Бо якщо президент путін переможе, це буде трагедія для України і дуже небезпечно для нас. Бо урок, який винесе він – що за допомогою грубої військової сили можна досягти своїх цілей і це зробить набагато більш вразливим НАТО та його окремих членів», – повідомив Столтенберг.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що лягав спати напередодні 24 лютого 2022 року, чудово знаючи про бійню, яка вибухне за кілька годин.