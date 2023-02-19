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ТОП 2023 тренды переходов в TikTok

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ТОП 2023 тренды переходов в TikTok

Переход – это прием, с помощью которого можно органично связать разные сцены в видео. Именно так происходит переход от одной сцены к другой в фильмах. Это то, что помогает сохранить темп и делает видео TikTok красивым и живым. Самое главное: переходы заставляют людей дольше смотреть ваши видео в TikTok, за что алгоритм вознаграждает значительно большим охватом.

Чтобы добавить их в свое видео, совсем не обязательно обладать навыками монтажера. Сделать это можно прямо на платформе TikTok или обратиться к сторонним видеоредакторам для ТикТока. Поможет добавить переходы к видео VJump app – приложение для ТикТок с впечатляющей библиотекой вариантов. Этот редактор видео для ТикТока прост в использовании, достаточно лишь нескольких нажатий кнопки, а всю необходимую работу за вас сделает команда профессионалов.

Предлагаем познакомиться с несколькими самыми креативными переходами, которые, наверняка, вдохновят вас на творчество в 2023 году.

Смахивание рукой

Этот переход позволит воссоздать эффект, как будто вы исчезаете, а затем снова появляетесь в кадре, возможно, даже в другом месте. Для этого начните запись, а затем проведите рукой вдоль или поперек камеры, чтобы закрыть ее, и остановите съемку. В перерыве вы можете переодеться, изменить местоположение, внешний вид и т. д. Далее верните руку в то же положение и продолжите смахивание, пока зрители снова не увидят вас.

Поворот головы

Этот переход менее распространен, поэтому его определенно стоит включить в свои видео. Начните съемку в режиме селфи и поверните голову в сторону, сделайте паузу. Смените образ и начните запись снова, но теперь уже с другой стороны головы и вернитесь в положение для селфи.

Щелчок пальцем

Идеально подходит как для тиктокеров со стажем, так и для начинающих. Переход осуществляется одним щелчком пальцев и выглядит чрезвычайно эффектно.

Переход сверху

Начните запись с телефона в вертикальном положении, затем переверните его. Далее поднесите телефон к макушке и остановите запись. Поверните телефон, чтобы он снова стал вертикальным. Запишите вторую часть и верните телефон туда, откуда вы начали.

Выталкивание

Этот переход определенно заставит зрителей перестать прокручивать страницу и остановиться, чтобы посмотреть ваш ролик. Результат выглядит так, как будто кто-то выталкивает вас из кадра.

Применять видеопереходы или добавлять эффекты в приложении TikTok очень просто, и в нем доступно множество различных опций, но вы можете рассмотреть некоторые другие приложения, которые превосходят возможности редактирования приложения TikTok. Стороннее приложение VJump позволяет монтировать видео намного быстрее и предоставляет своим пользователям неограниченные возможности редактирования.

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