Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність демілітаризації Придністров'я. В росії через це образились та заявили про "антиросійську істерію".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Интерфакс".
"росія була і є дуже відповідальною стороною в тому, що стосується придністровських справ, продовжує виконувати свою відповідну функцію. Нашим молдовським візаві хотілося б порекомендувати бути вельми і вельми обережними з подібним", - заявив речник президента росії дмитро пєсков.
Водночас спікер російського диктатора поскаржився на напружені відносини з Кишиневом та відзначив, що молдовський уряд "робить акцент на всьому антиросійському й скочується в антиросійську істерію".
"Така відсутність конструктивізму навряд чи може чимось допомогти самій Молдові і шкодить двостороннім відносинам", - додав спікер диктатора.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023