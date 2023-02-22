Мінфін: Підхід США до протидії ухиленню від санкцій буде зосереджено на 3 елементах

Сполучені Штати та їхні союзники введуть нові санкції найближчим часом, щоб придушити спроби росії ухилитися від санкцій та експортного контролю, спрямованих на примус москви до припинення війни в Україні, заявив у вівторок заступник міністра фінансів Воллі Адейемо, інформує УНН.

"Більшість з того, що ми збираємося зробити за допомогою санкцій, - це також переслідувати мережі, які допомагають полегшити ухилення рф від санкцій", - сказав Адейемо. "Тому найближчими днями ви побачите додаткові дії, які ми зробимо не тільки тут, у Сполучених Штатах, але... у співпраці та координації з нашими союзниками та партнерами по всьому світу".

Підхід США до протидії ухиленню буде зосереджено на 3 елементах.

Перший полягатиме у використанні всіх економічних інструментів, щоб дати країнам, компаніям та приватним особам вибір: вести справи з коаліцією, яка становить половину світової економіки, або надавати матеріальну підтримку росії.

Другим елементом цих зусиль є виявлення та перекриття конкретних каналів, якими росія намагається озброїти та фінансувати свої збройні сили.

Останнім елементом підходу буде тиск на компанії та юрисдикції, які допускають ухилення або сприяють йому.

"Вартість ведення бізнесу з росією в порушення нашої політики висока, і компанії та фінансові установи не повинні чекати, поки їхні уряди ухвалять рішення за них", - додав чиновник.

Адейемо визнав, що економічні дані росії на початку війни виявилися кращими, ніж очікувалося, але додав, що західні санкції змушують кремль використовувати обмежені ресурси для підтримки своєї економіки.

"Через рік після початку цього конфлікту російська економіка більше схожа на економіку Ірану та Венесуели, ніж на члена (Групи 20 найбільших економік світу)".