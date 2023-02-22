ISW: Незалежно від результату вторгнення в Україну, росія візьме під контроль білорусь

путін, швидше за все, може досягти значних успіхів у відновленні сюзеренітету росії над білоруссю, незалежно від результату його вторгнення в Україну, якщо Захід не вдасться до рішучих дій. Передає УНН з посиланням на Інститут вивчення війни.

За попередніми оцінками ISW, путін, швидше за все, досягне значних успіхів у відновленні сюзеренітету рф над білоруссю, незалежно від результату його вторгнення в Україну.

Імовірні постійні успіхи росії в білорусії ставлять Захід перед вибором, що робити з потенційним майбутнім безпековим ландшафтом на східному фланзі НАТО.

Якщо Захід дозволить путіну зберегти свої нинішні завоювання в Україні, особливо в Криму та східній частині Херсонської області, тоді Кремль зможе використати як окуповані білоруські, так і українські території, щоб ще більше буде загрожувати Україні та східному флангу НАТО.

Як альтернатива Захід міг би встановити умови н майбутнє, де територіально єдина Україна стане надійним військовим партнером у захисті східного флангу НАТО від росії та окупованої рф білорусі, вважають в Інституті вивчення війни.

Це довгострокове майбутнє рішення повинно ґрунтуватися на негайних та рішучих діях Заходу, щоб дати Україні можливість вигнати російські війська зі своєї території.

У ISW зазначили, дуже малоймовірно, що Захід зможе ефективно відреагувати на російську кампанію із поглинання білорусі без попередньої поразки рф в Україні.