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Кем работать в Америке после переезда?

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Кем работать в Америке после переезда?

С ростом числа иммигрантов в США, их борьба за попадание на конкурентный рынок труда не является секретом. Языковой барьер, недостаток образования и опыта — вот лишь некоторые из многих препятствий, которые мешают выходцам из других стран найти работу — особенно хорошо оплачиваемую и перспективную.

Но где же украинские иммигранты могут найти достойную работу в США? Эксперты https://www.bazar.club/jobsinusa  рассказали о профессиях для украинцев в которых могут начать свой профессиональный путь новоприбывшие иммигранты.

В сфере клининга

С растущим спросом на клининговые услуги в США, компании стремятся заполнить вакансии различными кандидатами. При этом опыт или образование не требуются. 

Любой человек любого возраста и пола может подать заявку, если он физически готов к работе. После этого необходимо пройти 2-3-недельную программу обучения на месте, прежде чем приступить к работе. 

Клининговые услуги — это отличный перспективный бизнес, если вы хотите быть сами себе хозяином. Для достижения максимального успеха необходимо свободное владение английским языком и доступ к надежному транспорту, такому как автомобиль, для ведения переговоров с клиентами и обеспечения быстрого прибытия на рабочие места.

Заработок: в компании платят 12-15$/час; и от 20$ в час, если работать на себя.

На вышках мобильной связи

Работа в США в индустрии сотовых вышек может быть полезной карьерой с устойчивым путем к продвижению. Начав с должности помощника, кандидаты с любым уровнем подготовки и опыта уже через два месяца могут приступить к обучению и сделать первые шаги на пути к профессии альпиниста. Тем, кто хочет достичь больших высот в своей профессии, следует подумать о знаниях, полученных на рабочем месте не менее чем за три года работы, прежде чем занимать руководящие должности, доступные в этой растущей сфере.

Требования работодателей к сотрудникам:

  • хорошая физическая подготовка и выносливость;

  • соблюдение техники безопасности;

  • стрессоустойчивость;

  • готовность к работе на высоте.

Заработок: зависит от должности. Помощник получает 200-250$ в неделю, альпинист — в среднем 300$, бригадир — 500$.

Няней

Американские семьи постоянно пользуются услугами нянь. Это хорошая работа в США для русскоязычных, которые славятся своим трудолюбием и ответственностью.  Также можно найти трудоустройство с проживанием, что позволяет экономить на аренде жилья.

От нянь ожидают:

  • любви к детям;

  • самоконтроля;

  • отсутствия вредных привычек;

  • разговорного английского;

  • опыта работы с детьми.

Примечание! Педагогическое образование упоминают в объявлениях редко, но оно будет преимуществом.

Заработок: 15-18$ в час + питание и проживание.

Водителем (non CDL)

Если вы хотите начать работать в сфере грузоперевозок, то лучшее всего начинать из вакансий, где нуждаются в водителях без CDL. Для работы вам понадобятся обычные водительские права американского образца.

Эта работа не требует специального образования или предварительной подготовки: обычно работодатели сами проводят инструктаж по важным вопросам.

Требования работодателей к сотрудникам:

  • разрешение на трудоустройство;

  • американские права;

  • водительский стаж без серьезных нарушений;

  • возраст от 21 года.

Заработок: ЗП зависит от длины маршрута, транспорта, личного опыта, но можно рассчитывать на 1000$ в неделю.

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