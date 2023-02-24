Бундестаг: Європа повинна надати Україні якнайшвидший доступ до внутрішнього ринку ЄС

Європейський Союз має надати Україні якнайшвидший доступ до внутрішнього ринку ЄС.
Про це заявив голова комітету із закордонних справ у Бундестазі Міхаель Рот, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.
"Україна заслуговує на реалістичну і чесну дорожню карту до повного членства в ЄС, що включає конкретні кроки з реформування, а також такі стимули, як швидкий доступ до єдиного ринку", - заявив він.
При цьому політик наголосив, що якнайшвидший вступ до ЄС не був би актом милосердя для України, це насамперед відповідає інтересам Євросоюзу.
Водночас він додав, що переговори України про вступ до ЄС мають розпочатися не пізніше за початок 2024 року і вестися з великим прагненням і серйозністю всіма залученими сторонами.
"Надто довго ми ігнорували стратегічне значення України для стабільності Східної Європи та європейської архітектури безпеки", - заявив Рот.
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