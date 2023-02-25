Блінкен: Вторгненням в Україну росія напала й на принципи ОБСЄ

Повномасштабним вторгненням в Україну рік тому росія напала й на принципи ОБСЄ - і щодня порушує їх та блокує роботу всієї організації.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спеціального посиленого засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.
У ході відеовключення очільник зовнішньополітичного відомства США нагадав, що під час створення ОБСЄ було затверджено набір основоположних принципів, покликаних забезпечити мир, включаючи суверенітет, територіальну цілісність, повагу до прав людини. Однак "президент путін напав на ці принципи, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну".
Блінкен додав, що відтоді росія нахабно порушує їх щодня, “прагнучи повалити демократично обраний уряд України, провести фейковий референдум, незаконно намагаючись захопити частину української території після того, як її спроби стерти ідентичність України і поглинути країну зазнали невдачі".
"ОБСЄ виконує надзвичайно важливу роботу з розслідування цих звірств (які коять війська рф в Україні – ред.) і направляє експертів для неупередженого звітування про вплив російської війни на український народ. Натомість росія намагається заблокувати організацію. рф зловживала правилами, щоб саботувати бюджет ОБСЄ, змушуючи цю організацію працювати від місяця до місяця, підриваючи здатність здійснювати довгострокове планування", - наголосив держсекретар США.
Він додав, що росія свавільно затримала співробітників ОБСЄ й утримує їх в ув’язненні вже 10 місяців: "Ці затримання не мають жодного виправдання. москва повинна негайно їх звільнити".
Поруч із цим держсекретар США зазначив, що попри перешкоди з боку москви ОБСЄ продовжує виконувати важливу роботу та започаткувала окрему позабюджетну програму з підтримки України. "Ми закликаємо всі держави долучитися до розвитку цієї програми, яка фінансується за рахунок добровільних внесків", - резюмував Блінкен.
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