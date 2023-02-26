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ISW: Готується договір між НАТО та Україною, який не забезпечує захисту

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Офіційні особи Великобританії, Франції та Німеччини готують договір між НАТО та Україною, який не забезпечує захисту та відображає бажання чинити тиск на Київ, щоб він погодився на врегулювання шляхом переговорів із рф на невигідних умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що про підготовку договору про зближення з НАТО повідомив The Wall Street Journal.

Точних положень пакту не визначено, але офіційні особи вказали, що договір надасть Україні передову військову техніку, зброю та боєприпаси, але не захист за статтею V чи зобов'язання розмістити сили НАТО в Україні, що не відповідає вимогам Києва.

Офіційні особи заявили, що пакт спрямований на забезпечення України, щоб українські сили могли провести контрнаступ, який посадить росію за стіл переговорів та стримає російську агресію в майбутньому.

Видання зазначає, що ці офіційні особи висловили сумніви щодо здатності Заходу витримати тривалі військові дії, великої кількості втрат, які Україна зазнає у такій тривалій війні, та спроможності українських сил повністю повернути собі давно окуповані території, такі як Крим.

При цьому WSJ зіставив приватні застереження цих офіційних осіб із публічними заявами президента США Джо Байдена про підтримку, в яких не згадувалися мирні переговори, та з побоюваннями лідерів Центральної та Східної Європи, що передчасні мирні переговори сприятимуть подальшій російській агресії.

Президент росії володимир путін не дав жодних ознак того, що він готовий піти на компроміс щодо заявлених ним максималістських цілей, які включають нейтралітет та демілітаризацію України, а також фактичну зміну режиму, про що постійно повідомляє ISW.

Ключові висновки ISW

  • Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко планує зустрітися з головою Китаю Сі Цзіньпіном, ймовірно, для надання допомоги росії та Китаю в обході санкцій.
  • Президент США Джо Байден відкинув мирний план Китаю.
  • лукашенко вдихнув нове життя в інформаційну операцію кремля щодо Придністров'я, хибно заявивши, що відкриття придністровського фронту відповідає інтересам Заходу.
  • Російська влада затримала понад 50 осіб на антивоєнних демонстраціях у 14 містах росії 24 лютого.
  • Засновник "пвк вагнера" євген пригожин та його прихильники розкритикували міністра оборони росії сергія шойгу за те, що його зять олексій столяров нібито лайкає в Instagram антивоєнні пости.
  • російські війська продовжували завдавати наземних ударів на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.
  • російські сили досягли незначних територіальних успіхів навколо Бахмута та Авдіївки та продовжували завдавати наземних ударів по всій лінії фронту в Донецькій.
  • російські війська продовжують боротися за ефективні бойові дії на лінії фронту в Запорізькій області.
  • російські війська продовжують зазнавати втрат на полі бою, що спонукало деяких блогерів критикувати міністерство оборони росії за те, що воно не визнало масштабів втрат.
  • російська влада використовує українських дітей з Маріуполя як пропаганду, щоб помилково представити росію як "рятівницю" окупованих територій.
ISW
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