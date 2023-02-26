ISW: Готується договір між НАТО та Україною, який не забезпечує захисту

Офіційні особи Великобританії, Франції та Німеччини готують договір між НАТО та Україною, який не забезпечує захисту та відображає бажання чинити тиск на Київ, щоб він погодився на врегулювання шляхом переговорів із рф на невигідних умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що про підготовку договору про зближення з НАТО повідомив The Wall Street Journal.

Точних положень пакту не визначено, але офіційні особи вказали, що договір надасть Україні передову військову техніку, зброю та боєприпаси, але не захист за статтею V чи зобов'язання розмістити сили НАТО в Україні, що не відповідає вимогам Києва.

Офіційні особи заявили, що пакт спрямований на забезпечення України, щоб українські сили могли провести контрнаступ, який посадить росію за стіл переговорів та стримає російську агресію в майбутньому.

Видання зазначає, що ці офіційні особи висловили сумніви щодо здатності Заходу витримати тривалі військові дії, великої кількості втрат, які Україна зазнає у такій тривалій війні, та спроможності українських сил повністю повернути собі давно окуповані території, такі як Крим.

При цьому WSJ зіставив приватні застереження цих офіційних осіб із публічними заявами президента США Джо Байдена про підтримку, в яких не згадувалися мирні переговори, та з побоюваннями лідерів Центральної та Східної Європи, що передчасні мирні переговори сприятимуть подальшій російській агресії.

Президент росії володимир путін не дав жодних ознак того, що він готовий піти на компроміс щодо заявлених ним максималістських цілей, які включають нейтралітет та демілітаризацію України, а також фактичну зміну режиму, про що постійно повідомляє ISW.

Ключові висновки ISW