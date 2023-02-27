Данілов: Ніхто не міг дати точних прогнозів, коли саме розпочнеться наступ рф

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що було декілька сценаріїв початку війни, тому ніхто не міг дати точних прогнозів, коли саме розпочнеться наступ рф.

Про це Данілов сказав під час марафону "Радіо Свобода", передає Укрінформ.

"У нас було декілька сценаріїв щодо початку війни. Нас спочатку лякали, що вона буде починатися... Пам’ятаєте, коли ще навесні збирав путін ці орди, і нам постійно говорили, що, дивіться, вони зараз на вас підуть. Потім була зустріч путіна з президентом США. Потім було якесь пом’якшення всіх цих речей. Вони казали, що в нас це таке навчання. Потім нам почали говорити, що це буде в листопаді, потім у грудні, потім нам називали 15 січня. Цих дат було дуже і дуже багато. Крайня, коли ми зрозуміли, що це було на 22-ге, це коли ми вже мали після вторгнення картину, карту псковських десантників, однієї з частин псковських десантників, яка безпосередньо мала заходити по тому маршруту, який був на цій мапі", - розповів Данілов.

Він наголосив, що 24 лютого не є початком війни, бо вона розпочалася тоді, коли путін вдерся на український Кримський півострів. "На превеликий жаль, на той час ніякої відсічі з боку України вони не отримали. Знахабніли і пішли далі", - додав секретар РНБО.