Шольц: Мирні переговори можливі тільки після того, як російські війська покинуть українську територію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що мирні переговори між росією та Україною можливі тільки після того, як російські війська покинуть українську територію.

Відповідну заяву Шольц зробив у середу, 1 березня, пише Anadolu Agency.

Шольц назвав очевидним той факт, що саме росія напала на Україну. З цієї причини російське керівництво має зробити перший крок.

"росія повинна зробити крок вперед, щоб мир став можливим, і те, що необхідно — це виведення військ", — сказав Шольц.

Німецький канцлер також сказав, що Німеччина надаватиме Україні необхідну підтримку.

"Ми простежимо за тим, щоб виробництво боєприпасів було активізовано. Для зброї, яку ми поставили самі, але також і для зброї, яку було передано зі Східної Європи", — зазначив він.

За його словами, підтримка України триватиме доти, доки це буде необхідно.