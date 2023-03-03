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П'ять причин вібрації керма під час руху (і що з ними робити)

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П'ять причин вібрації керма під час руху (і що з ними робити)

Руль, що вібрує під час водіння, — характерний симптом цілого ряду несправностей в автомобілі. Причому часто цей симптом єдиний, тому водії схильні просто ігнорувати неприємне тремтіння під своїми руками. Однак вібрація не виникає нізвідки, її можуть спричиняти як незначні неполадки, так і серйозні причини, які посилюються з часом. Діагностика допоможе не допустити проблем, які доведеться вирішувати довго та дорого.

Нижче ми навели декілька основних проблем, з якими зазвичай пов'язана вібрація керма автомобіля для того, щоб навіть неосвічений водій мав змогу зорієнтуватися на що йому звернути увагу і що робити далі. 

Причина №1: Розбалансування коліс

Одна з найчастіших причин, з яких кермо робить поштовхи під час маневрів на швидкості вище 50 км/год — це неправильне або втрачене балансування коліс. Причому при підвищенні швидкості вібрація теж стає сильнішою. Балансування може бути втрачене через вантажики на дисках, що відлетіли, або ж спочатку воно було неправильно виконане на шиномонтажі. Рішення полягає в тому, щоб виконати операцію ще раз у компетентних фахівців.

Причина №2: Зношування елементів кермового керування та/або ходової

А ось тут уже доведеться вживати серйозних заходів. Якщо вібрацію викликають вмираючі рульові наконечники, рульова рейка або ступичні підшипники, їх доведеться міняти, і що раніше, то краще. Знайдіть зношений наконечник рульової тяги, поки вона не почала впливати на інші деталі та вузол в цілому, та замовте заміну на Автопро.

Причина № 3: Помилки під час встановлення коліс

Якщо вібрація з'явилася після колісного ремонту, швидше за все були вибрані диски неправильного розміру або погано затягнуті елементи кріплення. Необхідно перевірити колеса і усунути усі недоліки.

Причина № 4: Пошкоджений диск чи шина

Пошкоджені шини або диски під час їзди теж викликають сильну вібрацію. Крім того, на гумі могла з'явитися грижа. Зіпсовану шину, як і невідповідний диск, доведеться замінити.

Причина № 5: Бруд у колесах

Найпростіше, що може бути, це звичайний бруд, що забився в покришки або налипнув на диски. Якщо його занадто багато, це може відчутно змінити центр ваги, через що колесо починає відбивати у кермо. З'ясувавши, що причина в бруді, ви можете нарешті помити свій автомобіль і позбутися неприємних відчуттів. А заразом — і від переживань, які є неминучими, коли причина того, що відбувається, не зрозуміла.

 

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