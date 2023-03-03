Пекін ризикує отримати санкції від США та інших країн в разі надання військової допомоги росії

Сполучені Штати мають широке коло можливостей для запровадження обмежень проти Китаю в разі надання ним військової допомоги росії, однак Пекін також ризикує отримати санкції від інших країн, які прямо про це заявляють.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер за підсумками міністерської зустрічі G20 у Нью-Делі, передає кореспондент Укрінформу.
«Участь (Китаю – ред.) у таких діях матиме наслідки. Я не описуватиму детально, якими вони будуть, але, звісно, ми маємо різні повноваження для запровадження санкцій», - зазначив держсекретар США в контексті можливого постачання Китаєм летальної допомоги в рф.
Блінкен підкреслив, що на цьому акцентують увагу не лише Сполучені Штати, а й інші країни.
«Я кажу "інші", бо ця стурбованість, що Китай розглядає можливість надання росії летальної військової допомоги – спільна, тож багато інших партнерів порушували це питання, й не тільки з нами. Але, наскільки я розумію, вони порушували це питання безпосередньо з Китаєм, у тому числі сьогодні тут, у Нью-Делі», - зауважив держсекретар США.
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