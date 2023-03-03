За порушення санкцій: Адміністрація Байдена внесла до "чорного списку" 28 китайських організацій

Адміністрація Байдена внесла до "чорного списку" 28 китайських організацій за ймовірні порушення санкцій, повідомляє в п'ятницю The Financial Times.

Видання зазначає, що порушення полягають у постачанні КНР різним країнам технологій для ядерних і ракетних програм, а також у наданні допомоги Росії в посиленні її оборонної промисловості.

Крім того, серед причин потрапляння до "чорного списку" - постачання М'янми і низки китайських організацій технологіями спостереження, які, на думку Вашингтона, підпадають під визначення "порушення прав людини".