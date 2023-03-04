Аналітики ISW прокоментували ситуацію навколо боїв за Бахмут

Російські окупанти ведуть бої за захоплення Бахмута Донецької області приблизно з травня 2022 року. Відтоді ворог зазнав там величезних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута:
"Запобіжне знищення мостів, ймовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися перешкодити руху рф на сході Бахмуту та обмежити потенційні шляхи виходу окупантів з Бахмута на захід", - вказується у звіті.
В ISW нагадують, що раніше, а саме 28 лютого, радник президента України Олександр Роднянський заявив, що за потреби українські сили можуть відійти з позицій у Бахмуті.
Тоді він також поінформував, що Україна укріпила територію на захід від Бахмута так, що навіть якщо українські війська почнуть відступати, окупанти точно не зможуть швидко взяти все місто.
"Якщо українське командування визнає за необхідне відступити з Бахмута, воно, судячи із заяв і даних про дії України, ймовірно, здійснить обмежений і контрольований відхід з особливо складних ділянок східного Бахмута", - припускають фахівці.
Ключові висновки Інституту вивчення війни:
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