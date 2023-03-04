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Аналітики ISW прокоментували ситуацію навколо боїв за Бахмут

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Російські окупанти ведуть бої за захоплення Бахмута Донецької області приблизно з травня 2022 року. Відтоді ворог зазнав там величезних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута:

  • через річку Бахмутівка на північному сході міста;
  • уздовж траси Хромове - Бахмут на захід від міста.

"Запобіжне знищення мостів, ймовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися перешкодити руху рф на сході Бахмуту та обмежити потенційні шляхи виходу окупантів з Бахмута на захід", - вказується у звіті.

В ISW нагадують, що раніше, а саме 28 лютого, радник президента України Олександр Роднянський заявив, що за потреби українські сили можуть відійти з позицій у Бахмуті.

Тоді він також поінформував, що Україна укріпила територію на захід від Бахмута так, що навіть якщо українські війська почнуть відступати, окупанти точно не зможуть швидко взяти все місто.

"Якщо українське командування визнає за необхідне відступити з Бахмута, воно, судячи із заяв і даних про дії України, ймовірно, здійснить обмежений і контрольований відхід з особливо складних ділянок східного Бахмута", - припускають фахівці.

Ключові висновки Інституту вивчення війни:

  • російські чиновники продовжували оприлюднювати обмежену інформацію про "вторгнення" в Брянську область 2 березня, але не змогли надати ясності щодо того, що насправді відбулося.
  • путін не обговорював ситуацію в Брянській області на екстреному засіданні ради безпеки рф, згідно з протоколом засідання.
  • російська влада продовжила спроби представити рф як єдиного безпечного оператора ЗАЕС, щоб обмежити присутність МАГАТЕ на станції і змусити де-факто визнати російську власність на ЗАЕС.
  • російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • окупанти також продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту в Донецькій області.
  • кремль продовжує посилювати державний контроль над російською оборонно-промисловою базою.
  • Окупанти продовжують підготовку захоплених територій до російських регіональних виборів 10 вересня.
ISW
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