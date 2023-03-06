Шольц: путін явно неправильно оцінив силу України

Війна росії зайшла в глухий кут, який завдає величезної шкоди Україні. Однак партнери не будуть тиснути на українців, змушуючи їх іти на незручні компроміси.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми Fareed Zakaria GPS на каналі CNN.
"Без українців не буде жодних рішень", - заявив він.
Канцлер додав, що російський диктатор володимир путін явно неправильно оцінив "силу України", а також "єдність усіх друзів України" у протистоянні рф.
"Дуже важко судити про те, що відбуватиметься в Україні далі, але є дещо, що абсолютно ясно: ми продовжуватимемо підтримувати Україну фінансовою та гуманітарною допомогою, а також зброєю", - заявив Шольц.
При цьому він підкреслив, що відповідальність за припинення війни в Україні лежить на путіні.
"На мій погляд, необхідно, щоб путін зрозумів, що він не доб'ється успіху зі своїм вторгненням та імперіалістичною агресією, і що він повинен вивести війська. Це основа для переговорів", - заявив Шольц.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023