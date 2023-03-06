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Шольц: путін явно неправильно оцінив силу України

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Війна росії зайшла в глухий кут, який завдає величезної шкоди Україні. Однак партнери не будуть тиснути на українців, змушуючи їх іти на незручні компроміси.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми Fareed Zakaria GPS на каналі CNN.

"Без українців не буде жодних рішень", - заявив він.

Канцлер додав, що російський диктатор володимир путін явно неправильно оцінив "силу України", а також "єдність усіх друзів України" у протистоянні рф.

"Дуже важко судити про те, що відбуватиметься в Україні далі, але є дещо, що абсолютно ясно: ми продовжуватимемо підтримувати Україну фінансовою та гуманітарною допомогою, а також зброєю", - заявив Шольц.

При цьому він підкреслив, що відповідальність за припинення війни в Україні лежить на путіні.

"На мій погляд, необхідно, щоб путін зрозумів, що він не доб'ється успіху зі своїм вторгненням та імперіалістичною агресією, і що він повинен вивести війська. Це основа для переговорів", - заявив Шольц.

Шольц
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