Міненергетики США: Європа знайшла заміну російському дизельному паливу

Країни Північно-Західної Європи значно збільшили імпорт дизельного палива із Саудівської Аравії, Китаю, Індії та Південної Кореї. Це дозволило їм замістити постачання з росії.
Про це повідомило Міністерство енергетики США.
Зазначається, що значна частина дизпалива постачалася з росії у вигляді морських перевезень. Загалом обсяг імпорту сягав 53%.
Після запровадження у лютому поточного року санкцій постачання дизельного палива скоротилися до 2%. На тлі цього збільшили постачання країни Близького Сходу та Азії.
У період з жовтня 2021 року до вересня 2022 року Саудівська Аравія постачала, в середньому, 68 тисяч б/д. У лютому 2023 року королівство експортувало вже 202 тисячі б/д.
Індія збільшила постачання в аналогічний період зі 110 тисяч б/д до 161 тисяч б/д у лютому 2023 року. Також помітно наростили постачання США (107 тисяч б/д), Південна Корея (45 тисяч б/д) та Китай (119 тисяч б/д).
У відомстві уточнили, що Європі зараз доводиться купувати дизельне паливо у віддалених регіонах. Ситуація, що склалася на ринку, може призвести до коливання цін.
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