The New York Times: Пентагон блокує передачу доказів про злочини рф в Україні

Пентагон блокує передачу адміністрацією Байдена до Міжнародного кримінального суду в Гаазі зібраних американськими спецслужбами доказів про злочини рф в Україні, передає УНН з посиланням на The New York Times.
Пентагон блокує передачу адміністрацією Байдена Міжнародному кримінальному суду в Гаазі зібраних американськими спецслужбами доказів про звірства росії в Україні.
Американські воєначальники виступають проти допомоги суду у розслідуванні справ росіян, бо побоюються створення прецеденту, який може допомогти суду притягнути до відповідальності американців. За словами чиновників, решта адміністрації, включаючи спецслужби, Державний департамент та міністерство юстиції, виступає за передачу свідчень до суду.
Стверджується, що докази включають деталі, які стосуються розслідування, розпочате головним прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом після повномасштабного вторгнення рф в Україну рік тому.
Дані мають інформацію про рішення російських офіційних осіб навмисно завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та викрадати тисячі українських дітей з окупованої території.
У грудні Конгрес прибрав юридичні обмеження, які дозволили США допомагати у розслідуваннях злочинів пов'язаних із війною в Україні та можливому судовому переслідуванні. Проте всередині адміністрації Байдена продовжується політична суперечка про те, чи це потрібно робити.
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