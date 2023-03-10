Орбан: Угорщині доведеться переглянути свої відносини з росією в майбутньому

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країні, можливо, доведеться переглянути свої відносини з росією в майбутньому через зміну геополітичних реалій після вторгнення рф в Україну.
Як повідомляє Bloomberg, на економічному форумі в Будапешті в четвер Орбан заявив, що хоча в інтересах Угорщини підтримувати зв'язки з росією, особливо через її енергетичну залежність, відносини Європи з Москвою можуть не відновитися після завершення війни в Україні.
"Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко не реально", - сказав Орбан.
Він додав: "Ось чому зовнішня та економічна політика Угорщини має серйозно подумати про те, які відносини ми можемо встановити і підтримувати з рф у найближчі 10-15 років".
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