У світлі підтримки України ЄК збільшила бюджет програми Erasmus+ на 2023 рік

Європейська комісія переглянула бюджет програми Erasmus+ на 2023 рік у світлі підтримки України.

Про це йдеться у повідомленні ЄК.

"Загальний бюджет програми на цей рік було переглянуто в бік збільшення до нової узагальненої суми 4,43 млрд євро, що є найбільшим річним обсягом фінансів, які будь-коли були виділені програмою Erasmus+", – говориться у повідомленні.

Після перегляду робоча програма вміщує початкові асигнування у розмірі 100 млн євро з бюджету Erasmus+ на 2027 рік на підтримку проектів, які заохочують освітню діяльність і сприяють інтеграції біженців у нове навчальне середовище, а також забезпечують діяльність, що спрямована на підтримку освітніх організацій, учнів та фахового персоналу в Україні.

"Фінансовані заходи можуть варіюватися від курсів мовної та культурної інтеграції, інструментів для вивчення мови, адресованих викладачам чи учням, до стипендій або загальної фінансової підтримки в усіх секторах Erasmus+ для учнів та викладачів", – повідомляють у ЄК.

Йдеться також про посилення міжнародного аспекту Erasmus+ за рахунок збільшення бюджету на 31 млн євро на реалізацію проектів мобільності та нарощування потенціалу у сфері вищої освіти з метою підтримки проектів міжнародної співпраці.

Буде надано підтримку проекту структурної реформи, спрямованої на створення відкритого цифрового освітнього середовища для здобуття освіти та навчання студентів, які вступають до українських закладів вищої освіти, для біженців з України або студентів з ВПО.

На підставі відкритих конкурсів для подання заявок на проекти будь-який державний або приватний орган, що працює у сфері освіти, навчання, молоді та спорту, може подати заявку на фінансування за допомогою національних агенцій Erasmus+, розміщених у всіх державах-членах ЄС та третіх країнах, пов'язаних з програмою.

"У рамках загального конкурсу пропозицій Erasmus+ проводяться кілька раундів подання заявок. Наступний, орієнтований на партнерські відносини з додатковим пріоритетом для учнів, викладачів та співробітників з України, відкриється 22 березня 2023 року", – повідомляє Єврокомісія.