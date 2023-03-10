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У перелік міжнародних спонсорів війни потрапила італійська компанія, яка має заводи в Україні

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Національне агентство з питань запобігання корупції внесло італійську компанію Buzzi Unicem у перелік міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться у повідомленні агентства.

Підставою для такого рішення названо те, що незважаючи на свою заяву про відмову від будь-якої операційної участі в російському бізнесі, російська "дочка" компанії - Buzzi russia - продовжувала розширюватись після анексії Криму росією та після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у минулому році.

Buzzi Unicem є світовим виробником цементу з провідними позиціями в Італії, Німеччині та США. Компанія працює в росії через SLK Cement, або Buzzi russia, до складу якого входять два цементних заводи "Сухоложськцемент" і "Коркіно", термінал в Омську та транспортна компанія "Цемтранс".

Компанія зараз входить до п’ятірки лідерів цементної промисловості в росії, маючи найбільшу середню потужність цементного заводу в групі. Вона також представлена і в Україні двома цементними заводами "Волинь-Цемент" (Здолбунів, Рівненська область) та "Югцемент" (селище Ольшанське, Миколаївська область), а також терміналами в Києві та Одесі.

Як вказують у НАЗК, загалом за період з 2016 по 2021 роки російський підрозділ Buzzi Unicem сплатив податків та інших обов’язкових платежів в бюджет рф на 62 мільйона євро.

"Для порівняння, 62 мільйона євро – це вартість 206 ракет "Точка-У" – тактичних балістичних ракет, які рф застосовує проти мирного населення України. Так, 8 квітня 2022 року росія завдала удару по залізничному вокзалу в Краматорську ракетами "Точка-У". Тоді загинуло щонайменше 50 осіб та близько 100 поранених", - нагадують в агентстві.

Там зазначають, що Buzzi russia співпрацює з Міністерством оборони рф та постачає свою продукцію найбільшим підконтрольним державі підприємствам, таким як "роснефть", керівництво якої перебуває під санкціями та має тісні зв’язки з президентом рф володимиром путіним, та "росатом", відповідальний за захоплення Запорізької атомної електростанції.

"Також, за наявною інформацією, компанія висловлює велику вдячність своїм мобілізованим співробітникам у російських соціальних мережах. Так, дочірня SLK Cement відправляла постачання російському артилерійському підрозділу, до складу якого входять співробітники Buzzi", - додають у відомстві.

Крім того, там звертають увагу, що жоден акціонер так публічно і не засудив участь Buzzi russia у російській війні та не закликав компанію відмовитися від російського бізнесу, з чого у НАЗК роблять висновок про підтримку війни Buzzi Unicem.

санкції, Buzzi Unicem
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