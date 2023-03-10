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ConcordBank сплатив 150 млн податків та спрямував більше 100 млн на ЗСУ

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ConcordBank сплатив 150 млн податків та спрямував більше 100 млн на ЗСУ

За підсумками 2022 року ConcordBank заплатив понад 151 млн грн податків і зборів. Такі результати дозволили йому перейти на облік зі звичайної податкової до Офісу управління ДПС з роботи з великими платниками податків. Ще 104 млн грн банк спрямовав на посилення обороноздатності, благодійні проєкти та підтримку ЗСУ. Про це повідомив голова Правління ConcordBank Юрій Задоя.

ConcordBank зміг продемонструвати ефективну роботу, що за підсумками 2022 року дозволило приватному українському банку перейти до категорії великих платників податків.
«ConcordBank сплатив державі понад 151 млн грн: 141 млн грн податків і майже 10,7 млн грн обов’язкових внесків і зборів до бюджету. За результатами 2022 року ConcordBank було переведено з обліку звичайної податкової до Офісу великих платників податків. Для нас це також маркер успішності, – зазначив Юрій Задоя. – Посилення економіки та стійкий бізнес, що розвивається, особливо потрібні Україні зараз, ми розуміємо це. Банківська система до того ж є стратегічно важливою сферою, тож цей «фронт» важливо тримати».

Щодо підтримки фронту воєнного – за підсумками року значну частину прибутку банк спрямував на підтримку ЗСУ. «Підтримка ЗСУ стала головним напрямом благодійності, у деякі місяці ми спрямовували на це до 50% прибутку. За рік повномасштабного вторгнення ConcordBank перерахував на благодійні проєкти для захисту України та підтримки ЗСУ понад 104 млн грн», – повідомив Юрій Задоя.

Завдяки цьому виконано майже 250 запитів від військових підрозділів, яким передано кілька БПЛА, понад 40 квадрокоптерів, близько 50 тепловізорів та 30 радіостанцій, зарядні станції, генератори тощо.
Як повідомляли ЗМІ, ConcordBank також профінансував виготовлення для Сил ТрО найбільшої партії інноваційних інженерно-саперних систем ПК-8, два українські БПЛА «Чаклун», а також «Кажан» та ін.

У 2022 році ConcordBank увійшов до списку «25 провідних банків України під час війни» (Financial Club), де посів 15-е місце серед комерційних і державних банків в Україні, які оцінювалися в дослідженні за понад 100 показниками.

 

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