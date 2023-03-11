ISW: росія будує оборонні споруди в тилу, щоб подати Україну як загрозу російській території

Губернатор білгородської області в'ячеслав гладков заявив 9 березня, що російська влада завершила будівництво "засічної лінії" укріплень уздовж кордону Білгородської області з Україною, передає УНН з посиланням на Інститут вивчення війни.
У ISW нагадали про заяви гладкова, що російські війська мають виділити військову силу для захисту цієї системи укріплень у разі малоймовірного нападу України на Білгородську область.
Сили рф неправильно розподілять сили, які найкраще підходять для підтримки активних наступальних операцій в інших частинах України, заявляють аналітики інституту.
Гладков також заявив, що рф втратила 10 мільярдів рублів (близько 132 мільйонів доларів) на будівництво лінії оборони, що, ймовірно, є марною витратою коштів на тлі питання про здатність рф фінансувати свої військові дії в Україні.
У Інституті нагадали, що український генеральний штаб також повідомив 10 березня, про продовження будівництва укріплень військами рф уздовж кордону Курської області з Україною. Ще одного району, який, швидше за все, ніколи не побачить бойових дій, говорять в ISW.
Глава окупованого Криму сергій аксьонов заявив 10 березня, що російські війська будують лінію оборони Криму, і натякнув, що це наказ путіна.
У ISW кажуть, що ці укріплення знаходяться далеко від нинішніх ліній фронту на півдні України, і будь-який російський персонал та техніка, розгорнуті на цих лініях, можуть бути використані для інших регіонів України.
До цього, росія будує оборонні споруди в Курській та Білгородській областях, можливо, для підтримки інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб подати Україну як загрозу російській території.
Також збереження російських укріплень у Криму може свідчити про те, що російські війська не впевнені у своїй здатності утримувати окуповані території на півдні України у довгостроковій перспективі. Зараз ISW не зафіксувала розгортання російських військ на жодному з цих оборонних рубежів.
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