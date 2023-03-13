The Wall Street Journal: Падіння цін на нафту та газ стимулює ріст світової економіки

Ціна бареля нафти впала більш ніж на третину з середини минулого року. Падіння нафти та газу своєю чергою стимулює ріст світової економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Світові банки підвищують процентні ставки, щоб знизити історично високу інфляцію, а це своєю чергою дає несподіваний прибуток для домогосподарств, підприємств та урядів.
Ціна бареля нафти впала більш ніж на третину з середини минулого року, приблизно до 77 зі 121 долара, що є нижчим за довоєнний рівень. Це сталось оскільки ринки пристосувалися до ембарго Заходу.
Деякі економісти попереджали, що відновлення китайської економіки призведе до зростання цін на нафту, але цього ще не сталося.
У Європі базові оптові ціни на природний газ впали майже на 90% з минулого літа, досягнувши найнижчого рівня з 2021 року, завдяки теплій погоді, консервації та збільшенню імпорту.
За даними Capital Economics, для Європи зниження цін на природний газ означає величезну економію коштів, що дорівнює приблизно 3,5% валового внутрішнього продукту цього року для Італії та приблизно 2% ВВП для Німеччини, Португалії та Іспанії.
"Тільки вибух цін на газ і занепокоєння дефіцитом газу, що панували минулого літа та зими, привели єврозону до стагнації минулого року... Цей шок тепер повертається назад", - сказав головний економіст Berenberg Bank Хольгер Шмідінг.
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