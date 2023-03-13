Как крупный бизнес приближает победу Украины

С началом полномасштабной войны рф против Украины крупный бизнес добровольно подключился к поддержке фронта. Эта помощь продолжается и сегодня. В частности, самый влиятельный украинский бизнесмен Ринат Ахметов перевел все уцелевшие предприятия на военные рельсы.

Как война повлияла на крупный бизнес?

Стремительное наступление оккупантов в первые месяцы войны нанесло значительный урон промышленной сфере страны. Например, основные активы, которыми владеет Ринат Ахметов, находятся на Юге и Востоке Украины. После начала вторжения он потерял больше половины капитала, а это около 70 предприятий, подвергшихся захвату, частичному или полному разрушению. Утраченными оказались энергетические, металлургические, аграрные объекты. Оценить потери не удается до сих пор, поскольку доступ ко многим активам отсутствует. Однако даже в таких условиях Ахметов оказывает беспрецедентную поддержку украинской армии.

Новые задачи для металлургов

Уцелевшие металлургические заводы, принадлежащие Ринату Ахметову, с началом войны начали выпускать шипованные цепи для остановки колесной техники, противодесантные и противотанковые ежи. Когда весной возник острый дефицит военной экипировки, специалисты «Метинвеста» оперативно разработали улучшенный состав стали, пригодный для изготовления пластин для бронежилетов. Сразу после прохождения испытаний и сертификации, броня была передана ЗСУ, ТРО и другим армейским формированиям.

Еще одна разработка украинских металлургов — модульные блиндажные укрытия. Усовершенствованная конструкция позволяет обустроить быт в полевых условиях, обеспечивает более высокий класс защиты во время активных боевых действий. Металлоконструкцию легко доставить до места монтажа скрыто, в разобранном виде. Изготовление каждого такого блиндажа обходится в 5450 долларов, но военные получают их абсолютно бесплатно.

Новые задачи для энергетиков

Украинские специалисты энергетической сферы в буквальном смысле оказались на передовой в первый же день войны. Именно на них лежит миссия восстановления электроснабжения после обстрелов и оккупации. Поскольку ДТЭК является частью бизнеса, которым владеет Ахметов, перед холдингом возникли дополнительные задачи. Кроме аварийного налаживания и планового обслуживания электросетей, предприятие начало бесплатно поставлять энергию для критически важной инфраструктуры и стратегических военных объектов. Всего организовано безвозмездное обслуживание более сотни крупных абонентов.

При этом бизнесмен обещает, что милитарная и гуманитарная поддержка будут продолжаться до будущей победы. Крупный бизнес обязан помочь украинцам выстоять и выжить в нынешних непростых реалиях.

Материал подготовлен на основе публикации: https://daily.rbc.ua/ukr/show/staleviy-front-k-rinat-ahmetov-postaviv-biznes-1663932698.html