Кулеба: Членство України в ЄС і НАТО становить прагматичний інтерес для самої європейської спільноти

Членство України в ЄС і НАТО не слід сприймати як благодійність чи відкуп. Воно становить прагматичний інтерес для самої європейської спільноти. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на саміті Україна-Оксфорд 2023 “Європейські горизонти для України”, передає УНН з посиланням на МЗС.

Кулеба, зокрема заявив, що:

Немає альтернативи міцному закріпленню України як частини Заходу, до якого вона завжди належала;

Безпека всієї Європи невіддільна від безпеки України;

Вступ України до НАТО та ЄС відповідає стратегічним інтересам Заходу.

Кулеба заявив, що невизначеність щодо членства України в ЄС і НАТО була однією з найсерйозніших стратегічних помилок.

«Західні політики виправдовували свою нерішучість, представляючи її як обережну політику, спрямовану на заспокоєння страхів росії. Натомість це була не стратегія, а відсутність стратегії», - сказав міністр.

Кулеба також заявив, що членство України в ЄС і НАТО не слід сприймати як благодійність.

«Членство України в ЄС і НАТО не слід сприймати як благодійність чи відкуп. Воно становить прагматичний інтерес для самої європейської спільноти. Членство України в ЄС та НАТО стане гарантією довгострокового миру та стабільності. Натомість подальша невизначеність була би дуже необачною. Половинчасті рішення, такі як утримання України на периферії чи в залі очікування, здатні лише спонукати подальшу російську агресію, що не в інтересах Європи», - сказав Кулеба.

Окрім того, він зазначив, що не треба оглядатися на те, що скажуть в Москві.

«З путіним все скінчено. Він виклав усі свої карти на стіл. Він банкрут. Але Україна має перемогти, щоб він не отримав винагороду за все вчинене. Ми обов’язково здобудемо її за тривкої та вчасної підтримки партнерів», - сказав Кулеба.