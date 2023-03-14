Іщенко: 2023 рік може видатися складнішим для IT-ринку, аніж 2022-й

Засновник порталу DOU та сайту з пошуку роботи в IT Djinni Макс Іщенко поділився власним прогнозом щодо українського IT-ринку на 2023 рік.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. За баченням автора, 2023 рік може видатися складнішим для розробників, аніж 2022-й.

Про це свідчать три фактори: показники дашбордів (зменшення вакансій, доходів), оцінки вітчизняних компаній, а також анонімне опитування.

Причини Макс Іщенко виділяє дві: більш реалістична (песимістична) оцінка війни та глобальне "охолодження" ринків. Також найголовнішою причиною є сама війна.

"Якщо в перші місяці після вторгнення клієнти казали: "Ми вас підтримаємо" і "Ми готові почекати", зараз всім зрозуміло, що війна швидко не закінчиться. Плюс – додали песимізму масовані обстріли та блекаути у листопаді-грудні", – написав Макс Іщенко.

Українські компанії намагаються адаптуватися до нових викликів: відкривають нові офіси, шукають клієнтів, які готові працювати з Україною навіть в таких умовах, але за "кращою" ціною тощо, зазначає Іщенко.