Зачем и кому нужна виртуальная АТС

С каждым годом возможности IP-телефонии и офисных IP АТС расширяются, предлагая бизнесу и клиентам широкий функционал и максимально высокий уровень сервиса в процессе телефонной коммуникации.
Телефонная связь через облачную АТС — это оптимальное решение для компаний любого масштаба и направления.
Виртуальная АТС это:
- возможность быстрой и недорогой телефонизации своей компании;
- полная или частичная модернизация существующей корпоративной телефонной сети;
- оптимизация и максимальная продуктивность работы сотрудников офиса;
- эффективное решение ряда бизнес-задач;
- сокращение расходов на связь;
- оценка и совершенствование сервиса.
Современная мобильная АТС — возможность объединить IP-телефонию и мобильную связь. Технически – это комплексное использование виртуальной АТС и мобильного номера.
Технологии позволяют настроить разнообразные сценарии переадресации с учетом региона, часового пояса и времени суток, номера абонента и его локации.
При организации мобильной IP телефонии, телефон — смартфон или виртуальный мобильный аппарат, подключается к облачной АТС через автоматическую переадресацию входящих звонков вне зависимости от местонахождения сотрудника.
Облачная АТС: новое слово корпоративной телефонной коммуникации
Виртуальные АТС являются таким же необходимым атрибутом современного бизнеса, как компьютерная техника или интернет.
Преимущества услуги такого вида связи:
- Мобильность. Телефон не привязан к определенной локации, адресу.
- Простота подключения. Нет необходимости в установке специального стационарного оборудования, включая провода и кабели.
- Скорость подсоединения к услуге. Процесс подключения облачной АТС занимает в среднем 15 минут.
- Формирование единой корпоративной телефонной сети. Возможность объединить одной сетью сотрудников, которые физически находятся в разных точках планеты. В результате:
- Внешняя связь — доступ через общий номер предприятия;
- Внутренние звонки — бесплатные для сотрудников компании, которые являются корпоративными пользователями сети.
Что получает компания при использовании облачной АТС
- Рост продуктивности сотрудников
- вызовы распределяются внутри отделов и филиалов компании в зависимости от заданных параметров;
- сокращается процент упущенных звонков. Система информирует сотрудника о пропущенных звонках через уведомления на электронную почту, мессенджер или расширение браузера.
- компания может контролировать и оценивать качество работы менеджеров: анализ речи, выделение удачных и неудачных звонков специалиста компании
- Повышение уровня сервиса
- увеличивается скорость обработки входящих звонков;
- обеспечивается надежность и бесперебойность работы сервиса;
- достижение компанией отказоустойчивости в 99+%.
Виртуальные телефонные станции помогают повысить уровень сервиса компании, а также сэкономить на оборудовании, оплате услуг внутренней и международной связи.