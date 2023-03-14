Зачем и кому нужна виртуальная АТС

С каждым годом возможности IP-телефонии и офисных IP АТС расширяются, предлагая бизнесу и клиентам широкий функционал и максимально высокий уровень сервиса в процессе телефонной коммуникации.

Телефонная связь через облачную АТС — это оптимальное решение для компаний любого масштаба и направления.

Виртуальная АТС это:

возможность быстрой и недорогой телефонизации своей компании;

полная или частичная модернизация существующей корпоративной телефонной сети;

оптимизация и максимальная продуктивность работы сотрудников офиса;

эффективное решение ряда бизнес-задач;

сокращение расходов на связь;

оценка и совершенствование сервиса.

Современная мобильная АТС — возможность объединить IP-телефонию и мобильную связь. Технически – это комплексное использование виртуальной АТС и мобильного номера.

Технологии позволяют настроить разнообразные сценарии переадресации с учетом региона, часового пояса и времени суток, номера абонента и его локации.

При организации мобильной IP телефонии, телефон — смартфон или виртуальный мобильный аппарат, подключается к облачной АТС через автоматическую переадресацию входящих звонков вне зависимости от местонахождения сотрудника.

Облачная АТС: новое слово корпоративной телефонной коммуникации

Виртуальные АТС являются таким же необходимым атрибутом современного бизнеса, как компьютерная техника или интернет.

Преимущества услуги такого вида связи:

Мобильность. Телефон не привязан к определенной локации, адресу. Простота подключения. Нет необходимости в установке специального стационарного оборудования, включая провода и кабели. Скорость подсоединения к услуге. Процесс подключения облачной АТС занимает в среднем 15 минут. Формирование единой корпоративной телефонной сети. Возможность объединить одной сетью сотрудников, которые физически находятся в разных точках планеты. В результате:

Внешняя связь — доступ через общий номер предприятия;

Внутренние звонки — бесплатные для сотрудников компании, которые являются корпоративными пользователями сети.

Что получает компания при использовании облачной АТС

Рост продуктивности сотрудников вызовы распределяются внутри отделов и филиалов компании в зависимости от заданных параметров; сокращается процент упущенных звонков. Система информирует сотрудника о пропущенных звонках через уведомления на электронную почту, мессенджер или расширение браузера. компания может контролировать и оценивать качество работы менеджеров: анализ речи, выделение удачных и неудачных звонков специалиста компании

Повышение уровня сервиса увеличивается скорость обработки входящих звонков; обеспечивается надежность и бесперебойность работы сервиса; достижение компанией отказоустойчивости в 99+%.



Виртуальные телефонные станции помогают повысить уровень сервиса компании, а также сэкономить на оборудовании, оплате услуг внутренней и международной связи.