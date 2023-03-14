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Зачем и кому нужна виртуальная АТС

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Зачем и кому нужна виртуальная АТС

 С каждым годом возможности IP-телефонии и офисных IP АТС расширяются, предлагая бизнесу и клиентам широкий функционал и максимально высокий уровень сервиса в процессе телефонной коммуникации.

Телефонная связь через облачную АТС — это оптимальное решение для компаний любого масштаба и направления.

Виртуальная АТС это:

  • возможность быстрой и недорогой телефонизации своей компании;
  • полная или частичная модернизация существующей корпоративной телефонной сети;
  • оптимизация и максимальная продуктивность работы сотрудников офиса;
  • эффективное решение ряда бизнес-задач;
  • сокращение расходов на связь;
  • оценка и совершенствование сервиса.

Современная мобильная АТС — возможность объединить IP-телефонию и мобильную связь. Технически – это комплексное использование виртуальной АТС и мобильного номера.  

Технологии позволяют настроить разнообразные сценарии переадресации с учетом региона, часового пояса и времени суток,  номера абонента и его локации.

При организации мобильной IP телефонии, телефон — смартфон или виртуальный мобильный аппарат, подключается к облачной АТС через автоматическую переадресацию входящих звонков вне зависимости от местонахождения сотрудника.

Облачная АТС: новое слово корпоративной телефонной коммуникации

Виртуальные АТС являются таким же необходимым атрибутом современного бизнеса, как компьютерная техника или интернет.

Преимущества услуги такого вида связи:

  1. Мобильность. Телефон не привязан к определенной локации, адресу.
  2. Простота подключения. Нет необходимости в установке специального стационарного оборудования, включая провода и кабели.
  3. Скорость подсоединения к услуге. Процесс подключения облачной АТС занимает в среднем 15 минут.
  4. Формирование единой корпоративной телефонной сети. Возможность объединить одной сетью сотрудников, которые физически находятся в разных точках планеты. В результате:
  • Внешняя связь — доступ через общий номер предприятия;
  • Внутренние звонки — бесплатные для сотрудников компании, которые являются корпоративными пользователями сети.

Что получает компания при использовании облачной АТС

  • Рост продуктивности сотрудников
    •  вызовы распределяются внутри отделов и филиалов компании в зависимости от заданных параметров;
    • сокращается процент упущенных звонков. Система информирует сотрудника о пропущенных звонках через уведомления на электронную почту, мессенджер или расширение браузера.
    • компания может контролировать и оценивать качество работы менеджеров: анализ речи, выделение удачных и неудачных звонков специалиста компании
  • Повышение уровня сервиса
    • увеличивается скорость обработки входящих звонков;
    • обеспечивается надежность и бесперебойность работы сервиса;
    • достижение компанией отказоустойчивости в 99+%.

Виртуальные телефонные станции помогают повысить уровень сервиса компании, а также сэкономить на оборудовании, оплате услуг внутренней и международной связи.

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