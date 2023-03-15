Кабмін розширив перелік першочергових видатків з урахуванням потреб ВПО

Кабінет міністрів України розширив перелік першочергових видатків в умовах воєнного стану, врахувавши, зокрема, пропозиції із забезпечення гідних умов проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що за видатками загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів до переліку включено:
придбання гігієнічних засобів і товарів першої необхідності (одяг, взуття, м’який інвентар) для підопічних інтернатних установ системи соціального захисту населення;
встановлення у закладах соціального захисту населення пожежної сигналізації, системи блискавкозахисту, обробка дерев’яних конструкцій приміщень вогнезахисним розчином;
здійснення медичних оглядів.
А за видатками спеціального фонду державного та місцевих бюджетів до списку додали придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа.
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