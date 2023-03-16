У росії прогнозують зниження видобутку нафти та газу

Міністерство енергетики росії прогнозує зниження видобутку нафти та газу в країні у 2023 році. Про це в держдумі рф заявив міністр енергетики країни микола шульгін, пише УНН.

"На 2023 рік ми очікуємо, що рівень нафти буде дещо нижчим, у тому числі це пов'язано з добровільним скороченням видобутку нафти. Рівень видобутку газу продовжить зниження як у зв'язку з відмовою від нього європейського ринку, так і з термінами переорієнтації енергопотоків на Схід", – цитують слова міністра росЗМІ.