Макрон втрачає популярність у Франції

Популярність президента Франції Еммануеля Макрона впала до найнижчого рівня з часів протестів «жовтих жилетів» на початку 2019 року на тлі його спроб підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років та протестів громадян проти реформи.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на опитування компанії Ifop для видання Le Journal du Dimanche, передає Укрінформ.

За даними опитування, 28% респондентів задоволені роботою Макрона, що на чотири пункти менше, ніж місяць тому. Рейтинг прем'єр-міністра Елізабет Борн не змінився і становить 29%.

Із грудня популярність Макрона впала на вісім пунктів.

Ifop опитав 1 928 осіб онлайн і телефоном із 9 по 16 березня, в день, коли уряд проштовхнув пропозицію про підвищення пенсійного віку в парламенті.