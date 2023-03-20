Макрон втрачає популярність у Франції

Популярність президента Франції Еммануеля Макрона впала до найнижчого рівня з часів протестів «жовтих жилетів» на початку 2019 року на тлі його спроб підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років та протестів громадян проти реформи.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на опитування компанії Ifop для видання Le Journal du Dimanche, передає Укрінформ.
За даними опитування, 28% респондентів задоволені роботою Макрона, що на чотири пункти менше, ніж місяць тому. Рейтинг прем'єр-міністра Елізабет Борн не змінився і становить 29%.
Із грудня популярність Макрона впала на вісім пунктів.
Ifop опитав 1 928 осіб онлайн і телефоном із 9 по 16 березня, в день, коли уряд проштовхнув пропозицію про підвищення пенсійного віку в парламенті.
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