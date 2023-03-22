Столтенберг прокоментував зустріч у москві Сі Цзіньпіна та путіна

НАТО "побачило деякі ознаки" того, що росія, ймовірно, запросила у Китаю смертоносну допомогу для підтримки війни в Україні, заявив у вівторок генеральний секретар альянсу.
Про це передає кореспондент УНН.
"Китай не повинен надавати допомогу у вигляді летальної зброї росії. Це буде підтримка незаконної війни, і лише продовжуватиме війну та підтримуватиме незаконне вторгнення росії в Україну", - резюмував він.
"Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає смертоносну зброю до росії, але ми бачили деякі ознаки того, що це був запит з боку росії, і що це питання розглядається китайською владою в Пекіні".
Крім цього, Столтенберг прокоментував зустріч у москві китайського лідера Сі Цзіньпіна та російського диктатора володимира путіна, зауваживши, що це є "частиною моделі, яку ми спостерігаємо протягом останніх років - Китай і росія зближаються".
"Ми повинні пам’ятати, що лише за кілька тижнів до вторгнення президент Сі і президент путін зустрілися в Пекіні, де підписали спільну декларацію, обіцяючи один одному партнерство без будь-яких обмежень. Ми бачимо, як Китай і росія зближуються все ближче у військовій сфері, у тому числі проводять спільні навчання, спільне морське та повітряне патрулювання, а також в економічній, політичній та дипломатичній сферах", - наголосив він.
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