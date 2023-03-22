Подоляк прокоментував примусове вивезення українських дітей до росії

Примусове вивезення українських дітей до росії не варто називати "евакуацією" й тим паче "порятунком".
Це прямі ознаки злочину геноциду, а не порятунку. Про це написав радник голови Офіса президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Закликаю всіх, в тому числі іноземних журналістів, які фіксують українських дітей в росії, не називати їх примусове вивезення з України евакуацією. Депортація, незаконне примусове усиновлення викрадених дітей, поміщення в спеціальні табори – це прямі ознаки "злочину геноциду", а не порятунку", - пише Подоляк.
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