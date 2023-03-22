Столтенберг: Ще не вирішено питання , у якому форматі відбудеться участь Зеленського у саміті НАТО

Наразі питання щодо того, у якому форматі відбудеться участь президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО у Вільнюсі, який запланований на 11-12 липня 2023 року, ще не вирішено. Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі, передає кореспондент УНН.
"Що стосується саміту (у Вільнюсі, - ред.), ми ще не вирішили, у якому форматі він проводитиметься. Я запросив президента Зеленського на саміт, у якому саме форматі буде зустріч, ще не вирішено", - відповів генсек.
Відповідаючи на запитання журналіста щодо Комісії Україна-НАТО, Столтенберг зауважив, що проведення таких засідань є "його прерогативою". Він додав, що, на його думку, "настав час" провести засідання, водночас генсек "завжди намагається, щоб із цим погодилися союзники".
"Однак, якщо вони не всі згодні, то це моя прерогатива - провести засідання Комісії, - наголосив Столтенберг: Засідання Комісії Україна-НАТО – це встановлені рамки. Я поважаю питання, які підняла Угорщина і не проводив ці засідання деякий час, але зараз я продовжуватиму проводити засідання Комісії Україна-НАТО і розпочну із засідання міністрів закордонних справ".
Він зауважив, що поки не планує інших засідань, "але це не буде одноразовий захід", і НАТО буде продовжувати проводити засідання.
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