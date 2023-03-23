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Как обеспечить бизнес важным энергоресурсом

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Как обеспечить бизнес важным энергоресурсом

Природный газ имеет большое значение для многих предприятий Украины. Потребности в нем разные. Например, в офисах и непроизводственных фирмах его используют для подогрева воды, отопления, приготовления пищи. Что касается компаний, занятых в металлургии, машиностроении, промышленности, ремонтной сфере, то наряду с бытовыми нуждами он необходим для обеспечения технологических процессов.

Важно для потребителя 

Если вас интересует надежный поставщик газа в Украине, на странице https://tepla.com.ua/ru/ вы получите предложения по существу данного вопроса. Ссылка приведет вас на сайт компании «Тепла». Свою работу на рынке она начала в 2015 г., в настоящее время получила статус одного из крупнейших поставщиков энергоресурсов небытовым потребителям. Деятельность осуществляет в строгом соответствии с законодательством, в частности с Правилами поставок природного газа, действующими в Украине, обязательными к исполнению всеми сторонами процесса.

Об этом говорит статистика. В течение своей деятельности компания поставила природный газ в количестве свыше 374 млн м³ по всей стране, подконтрольной Украине. Свое доверие поставщику высказали известные бренды:

  • «Оболонь»;
  • «Зиберт»;
  •  «Верес»;
  • «Интерджус»;
  • «Сильпо»;
  • «Фора;
  • «Прогресс»;
  • «Агровиста» и другие.

Компания «Тепла» сотрудничает не только с крупными субъектами предпринимательской деятельности. Ее клиентом может стать как небольшой ФОП, так и представители среднего бизнеса.

Взаимодействие с потребителями

Les contrats à terme sur Gaz naturel ont augmenté durant la séance américaine

«Тепла» прилагает немало усилий того, чтобы каждому клиенту было комфортно с ней сотрудничать. К вашим услугам предоставляется персональный менеджер. Вы можете рассчитывать на его поддержку на протяжении действия договора.

Стать клиентом компании «Тепла» просто, не потребуется даже менять точку входа, если переходите от предыдущего поставщика. Необходимо оформить заявку в режиме онлайн и дождаться, пока менеджер не выйдет с вами на связь. Он выслушает ваши пожелания, чтобы разработать самые выгодные условия сотрудничества. Среди обсуждаемых параметров:

  1. Цена. Она никогда не назначается заранее, потому что ее невозможно предварительно рассчитать. Дело в том, что природный газ как ресурс имеет особенности. Стоимость 1 м³ зависит от рыночных факторов, в течение суток она меняется неоднократно. С каждым клиентом цена обговаривается индивидуально.
  2. Формат расчета. Это может быть предварительная иди подекадная оплата.
  3. Ответственность за небалансы. Ее условия, как и цена, оговариваются индивидуально.
  4. Формат поставок. Например, вы можете заранее заказать фиксированный объем газа, который находится в хранилище.

Предоставляется возможность корректировать количество ресурса, заявленное ранее.

После того как вы обсудите с менеджером все нюансы, необходимо дождаться оформления договора. Когда он будет готов, его вышлют на электронную почту.

поставщик газа в Украине
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